Два человека погибли при взрыве в общежитии в Киеве

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Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве 16 ноября, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что общежитие, в котором произошёл взрыв, находится на улице Карла Маркса.

«Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин», — говорится в сообщении киевской полиции в Facebook.

Уточняется, что на месте инцидента работают следственно-оперативные группы, руководство полиции и специалисты взрывотехнической службы.

7 ноября на Брест-Литовском шоссе в Киеве взорвался автомобиль Mercedes, его водитель погиб.

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