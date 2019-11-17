Два человека погибли при взрыве в общежитии в Киеве
Отмечается, что общежитие, в котором произошёл взрыв, находится на улице Карла Маркса.
«Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин», — говорится в сообщении киевской полиции в Facebook.
Уточняется, что на месте инцидента работают следственно-оперативные группы, руководство полиции и специалисты взрывотехнической службы.
7 ноября на Брест-Литовском шоссе в Киеве взорвался автомобиль Mercedes, его водитель погиб.