Один человек погиб при взрыве автомобиля в Киеве

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На Брест-Литовском шоссе в Киеве взорвался автомобиль Mercedes, его водитель погиб, для поимки виновника взрыва объявлена спецоперация.

«Около 21.40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался Mercedes», — говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в результате произошедшего водитель Mercedes погиб, два пассажира машины получили ранения.

Уточняется, что по данным полиции, к взрыву может быть причастен «мотоциклист». Для его розыска начата специальная полицейская операция.

23 октября двое мужчин погибли и одна девушка была госпитализирована с осколочным ранением в результате взрыва гранаты в центре Киева.

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