Один человек погиб при взрыве автомобиля в Киеве
«Около 21.40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался Mercedes», — говорится в сообщении Национальной полиции Украины.
Отмечается, что в результате произошедшего водитель Mercedes погиб, два пассажира машины получили ранения.
Уточняется, что по данным полиции, к взрыву может быть причастен «мотоциклист». Для его розыска начата специальная полицейская операция.
23 октября двое мужчин погибли и одна девушка была госпитализирована с осколочным ранением в результате взрыва гранаты в центре Киева.