При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек
- РИА Новости
Как сообщает УНИАН, взрыв произошёл на одном из предприятий, где производятся колпачки для бутылок.
«По предварительной информации, пострадали 10 человек. В результате чрезвычайной ситуации госпитализированы восемь человек, из них двое пострадавших находятся в реанимации. Информация о причинах взрыва устанавливается», — заявила начальница отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.
Ранее глава украинского села Павловка, располагающегося в Винницкой области, Виктор Кособуцкий заявил, что взрывы на арсенале Минобороны Украины в Калиновке вызвали панику среди местных жителей.