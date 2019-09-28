При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек

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В результате взрыва на заводе в городе Сумы на Украине госпитализированы восемь человек.
При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек
  • РИА Новости

Как сообщает УНИАН, взрыв произошёл на одном из предприятий, где производятся колпачки для бутылок.

«По предварительной информации, пострадали 10 человек. В результате чрезвычайной ситуации госпитализированы восемь человек, из них двое пострадавших находятся в реанимации. Информация о причинах взрыва устанавливается», — заявила начальница отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

Ранее глава украинского села Павловка, располагающегося в Винницкой области, Виктор Кособуцкий заявил, что взрывы на арсенале Минобороны Украины в Калиновке вызвали панику среди местных жителей.

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