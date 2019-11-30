На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России

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Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза о том, что цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору.
На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России
  • РИА Новости

Оржель заявил, что Минэнерго допускает возможность договора с Россией о прямых поставках газа. 

«Когда мы говорим сейчас с российской стороной, это чёткая, откровенная, на самом деле, честная позиция: мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортом, потому что так Россия ставит вопрос, такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Глава украинского Минэнерго исключил возможность подписания контракта на поставку газа по специальной, «политической» цене. 

Ранее в Нафтогазе заявили что, Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.

28 ноября в Вене прошли переговоры между Россией и Украиной. На встрече, где присутствовали в том числе главы Минэнерго Александр Новак и Алексей Оржель, стороны договорились усилить совместную работу по обсуждению газовых вопросов.

Подробнее — в материале RT.

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