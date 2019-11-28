Опрос показал отношение белорусов к России

Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.

По информации издания, 57,6% участников соответствующего опроса выразили мнение, что отношения между Белоруссией и Россией должны быть «союзническими». 31,8% респондентов выступили за «партнёрские» отношения Москвы и Минска, а 10,2% — за «нейтральные».

Как считают 0,2% опрошенных, отношения Москвы и Минска должны быть «враждебными».

При этом 21,4% белорусов заявили, что бывают в России несколько раз в год. 55,4% посещают страну один раз в год или реже, а 23,2% не были в России никогда.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что российско-белорусские союзные отношения в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.