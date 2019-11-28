Путин приехал на заседание ОДКБ в Киргизии

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Президент России Владимир Путин приехал на заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает РИА Новости.
Путин приехал на заседание ОДКБ в Киргизии
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Отмечается, что заседание пройдёт в резиденции Ала-Арча в Киргизии. Члены Совета коллективной безопасности намерены обсудить в узком составе проблемы международной и региональной безопасности, а также ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ состоится под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

В ней примут участие премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полях саммита ОДКБ в Бишкеке обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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