Путин приехал на заседание ОДКБ в Киргизии

Президент России Владимир Путин приехал на заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заседание пройдёт в резиденции Ала-Арча в Киргизии. Члены Совета коллективной безопасности намерены обсудить в узком составе проблемы международной и региональной безопасности, а также ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ состоится под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

В ней примут участие премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полях саммита ОДКБ в Бишкеке обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.