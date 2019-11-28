Лукашенко встретился в Бишкеке с президентом Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полях саммита ОДКБ в Бишкеке обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

«Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего, а также многостороннего сотрудничества. Стороны выразили взаимную готовность расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы главы Киргизии.

В четверг, 28 ноября, в Бишкеке под председательством Киргизии состоится очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав государств организации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.