В Латвии оценили данные об отказе Турции от плана защиты Прибалтики

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью агентству LETA прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отказе Турции от принятия плана по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».

«Я уверен, что дискуссия (в НАТО. — RT) завершится тем, что интересы безопасности нашего региона будут соблюдены и союзники будут относиться к ним настолько же серьёзно, насколько серьёзно мы относились к их интересам безопасности», — приводит Delfi.lv его слова.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Анкара потребовала от своего посланника в НАТО не подписывать план по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».