Россия передала Киргизии два вертолёта и радиолокационные станции

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Российское Минобороны передало Вооружённым силам Киргизии два вертолёта Ми-8МТ и две радиолокационные станции, модернизированные в России. Церемония передачи прошла на аэродроме «Кант».
Россия передала Киргизии два вертолёта и радиолокационные станции
  • РИА Новости

«Сегодня Министерство обороны России передаёт Вооружённым силам Киргизской Республики очередную партию военной техники в рамках оказания безвозмездной военно-технической помощи. Это два многоцелевых вертолёта среднего класса Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции П-18-2 из состава Сил воздушной обороны Вооружённых сил Киргизской Республики, отремонтированные и модернизированные до современного уровня на российских предприятиях», — сказал замглавы российского военного ведомства Александр Фомин.

По его словам, вертолёты позволят оперативно и с высоким качеством решать задачи в условиях горной местности и труднодоступности отдельных территорий, существенно повысят возможности Сил воздушной обороны Киргизии.

Как отметил замминистра, модернизированные РЛС значительно расширят возможности по защите воздушных рубежей государства от любых проявлений террористической опасности.

Фомин подчеркнул, что поступательное развитие дружественных и союзнических отношений двух стран является одним из наиболее важных факторов сохранения стабильности в регионе.

В марте Москва и Бишкек приняли протокол с внесением изменений в соглашение о военной базе России «Кант» в Киргизии.

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