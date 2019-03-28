Россия и Киргизия внесли изменения в соглашение о военной базе «Кант»
- РИА Новости
«Российская военная база в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, и её присутствие является важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии», — отметил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Сооронбаем Жээнбековым в Бишкеке.
Как сообщает РИА Новости, стороны договорились повысить ежегодную арендную плату за землю под военную базу на $291 тыс. — с $4,5 млн до $4,79 млн.
Открытая в 2003 году российская авиабаза «Кант» в Киргизии структурно входит в состав Центрального военного округа России. На базе размещены самолёты Су-25СМ и вертолёты Ми-8МТВ.
RT вёл прямую трансляцию встречи президентов России и Киргизии.