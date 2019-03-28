Россия и Киргизия внесли изменения в соглашение о военной базе «Кант»

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Москва и Бишкек приняли протокол с внесением изменений в соглашение о военной базе России «Кант» в Киргизии.
Россия и Киргизия внесли изменения в соглашение о военной базе «Кант»
  • РИА Новости

«Российская военная база в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, и её присутствие является важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии», — отметил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Сооронбаем Жээнбековым в Бишкеке.

Как сообщает РИА Новости, стороны договорились повысить ежегодную арендную плату за землю под военную базу на $291 тыс. — с $4,5 млн до $4,79 млн.

Открытая в 2003 году российская авиабаза «Кант» в Киргизии структурно входит в состав Центрального военного округа России. На базе размещены самолёты Су-25СМ и вертолёты Ми-8МТВ.

RT вёл прямую трансляцию встречи президентов России и Киргизии.

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