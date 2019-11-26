Путин назвал основную тему разговора с Зеленским

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Президент России Владимир Путин сообщил, что его прошедший разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским был в основном посвящён энергетическим вопросам. Об этом он рассказал на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком.
Путин назвал основную тему разговора с Зеленским
  • © Global Look Press / РИА Новости

«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящён нашим взаимоотношениям в сфере энергетики», — цитирует Путина пресс-служба Кремля. 

Телефонный разговор глав двух государств состоялся в понедельник, 25 ноября. 

В Кремле отметили, что обсуждались газовые проблемы, в том числе продолжение транзита и возобновление прямых поставок.

В Киеве, в свою очередь, заявили, что Зеленский в ходе беседы подчеркнул необходимость возвращения всего вооружения и оборудования с переданных Украине кораблей.

Позднее Зеленский назвал подписание долгосрочного договора о транзите приоритетом.

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