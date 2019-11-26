Путин назвал основную тему разговора с Зеленским
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«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящён нашим взаимоотношениям в сфере энергетики», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор глав двух государств состоялся в понедельник, 25 ноября.
В Кремле отметили, что обсуждались газовые проблемы, в том числе продолжение транзита и возобновление прямых поставок.
В Киеве, в свою очередь, заявили, что Зеленский в ходе беседы подчеркнул необходимость возвращения всего вооружения и оборудования с переданных Украине кораблей.
Позднее Зеленский назвал подписание долгосрочного договора о транзите приоритетом.