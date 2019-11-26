В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины
- РИА Новости
«Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — заявил Бальбек.
Депутат отметил, что на Украину могут повлиять Германия и Франция в формате «нормандской четвёрки», но, как подчеркнул парламентарий, они должны прийти к этому решению «без чьих-либо подсказок».
Ранее Зеленский прокомментировал отношения Украины и России. Украинский лидер назвал ситуацию «сложной» и отметил, что диалог будет «начат в ходе нормандской встречи четырёх лидеров».
Следующий саммит в нормандском формате планируется провести в Париже 9 декабря.