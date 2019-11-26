В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины

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Кирилл Горшенин
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского, что в отношениях России и Украины в настоящее время наблюдается «сложная ситуация».
В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины
  • РИА Новости

«Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — заявил Бальбек.

Депутат отметил, что на Украину могут повлиять Германия и Франция в формате «нормандской четвёрки», но, как подчеркнул парламентарий, они должны прийти к этому решению «без чьих-либо подсказок».

Ранее Зеленский прокомментировал отношения Украины и России. Украинский лидер назвал ситуацию «сложной» и отметил, что диалог будет «начат в ходе нормандской встречи четырёх лидеров».

Следующий саммит в нормандском формате планируется провести в Париже 9 декабря.

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