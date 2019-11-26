ВСУ провели танковые учения в Донбассе

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В Донбассе прошли учения танковых подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом информирует пресс-служба сухопутных войск ВСУ.
ВСУ провели танковые учения в Донбассе
  • Reuters

«В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений резерва Объединённых сил», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что целью учений является поддержание высокой степени готовности к «реагированию на возможный прорыв врага».

В украинской армии добавили, что, несмотря на отвод танков из района проведения спецоперации, «угроза танкового прорыва сохраняется».

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинская армия размещает военную технику у линии соприкосновения в Донбассе.

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