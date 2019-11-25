Украинская полиция завела дело из-за аварии танкера в Одесском заливе
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Событие квалифицировали по ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.
Ранее исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил об ухудшении экологической ситуации около севшего на мель танкера. По его словам, концентрация нефтепродуктов в воде возле судна в 157 раз превышает норму.
22 ноября сообщалось, что танкер, следовавший под флагом Молдавии, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин».