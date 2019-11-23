На Украине заявили об ухудшении экологической ситуации около севшего на мель танкера

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Исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил об ухудшении экологической ситуации около севшего на мель танкера в Одесском заливе.
На Украине заявили об ухудшении экологической ситуации около севшего на мель танкера
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз», — написал он.

По его словам, специалисты в настоящий момент работают на месте происшествия и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.

«По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море», — добавил чиновник.

Ранее заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков заявил, что концентрация нефтепродуктов в воде в Одесском заливе в 90 раз превышает норму из-за севшего на мель танкера.

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