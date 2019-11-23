В Абхазии завели дело после стрельбы возле ресторана

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Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело после стрельбы около ресторана в центре Сухуми, в которой погибли два человека.
В Абхазии завели дело после стрельбы возле ресторана
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Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратурой города Сухуми возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершённого группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершённого группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

Как указывает Генпрокуратура, 22 ноября возле входа в ресторан «Сан-Ремо» группа из четырёх неизвестных в масках и камуфлированной одежде, вооружённых незаконным автоматическим огнестрельным оружием, совершила умышленное убийство Шамбы Астамура Львовича 1981 года рождения и Авидзбы Алхаса Химцовича 1981 года рождения.

В результате происшествия ещё несколько человек получили ранения.

Следователи расследуют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили стрельбу в центре Сухуми.

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