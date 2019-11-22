На Украине возбудили дело о слежке СБУ за депутатами Рады

Короткая ссылка
Украинское Госбюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении сотрудников и руководства Службы безопасности страны о слежке за депутатами Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
На Украине возбудили дело о слежке СБУ за депутатами Рады
  • РИА Новости

«Решение ГБР об открытии уголовного производства основывается на обращении народных депутатов, которое стало реакцией на информацию, появившуюся в СМИ, о том, что департамент «К» СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от «Оппозиционной платформы — За жизнь», — сообщили в пресс-службе партии.

Там уточнили, что данная информация подтверждается фактами об использовании должностными лицами своего служебного положения и оказании «незаконного влияния» на депутатов для того, чтобы помешать им выполнять свои обязанности.

Ранее украинский журналист Андрей Павловский сообщил, что СБУ проводит негласную операцию по установлению связей внутри «Оппозиционной платформы — За жизнь» и определению источников дохода партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить