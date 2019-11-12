Украинский журналист обвинил спецслужбы в слежке за депутатами Рады

Украинский журналист Андрей Павловский обвинил Службу безопасности Украины в проведении негласных оперативных действий в отношении депутатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом сообщает телеканал NEWSONE со ссылкой на заявление журналиста в Facebook.

«В полученных документах идёт речь о том, что необходимо установить связи внутри партии, а также определить партийные финансовые потоки», — заявил он.

По его словам, спецслужбы также намерены определить связи парламентариев, «способ их жизни, место проживания, определить места частого пребывания».

Павловский заявил, что в одном из пунктов документа говорится о привлечении патриотических организаций для проведения в стране митингов против партии.

Ранее глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов.