Посольство России осудило разрушение мемориальных плит в Молдавии
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«С негодованием узнали об очередном позорном акте осквернения памяти героев Великой Отечественной войны», — цитирует сообщение ТАСС.
По данным посольства, администрация села Кошница предприняла меры для скорейшего восстановления мемориала. Также проводятся следственные мероприятия по поиску вандалов.
В посольстве добавили, что в связи с инцидентом в МИД Молдавии направили ноту.
Ранее руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович рассказал, что вандалы в Молдавии разбили мемориальные плиты, установленные в память о советских солдатах, а также оставили оскорбительную надпись.