Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова
- @andriy.sadovyi
Об этом Садовой написал в своём Facebook.
«Только что прокуроры САП вручили подозрение. Начинаем защиту», — заявил он.
По его словам, в 2015 году львовские власти на открытом инвестиционном конкурсе выбрали инвестора, от которого было «получено за землю 54 млн грн».
«Это было поле, на котором компания должна построить индустриальный парк», — сказал он.
Садовой заявил, что начиная с 2015 года на уровне властей страны и Генпрокуратуры «ведётся блокировка этого вопроса».
Он не уточнил, по какой статье открыто уголовное производство.
В июле Садовой заявил о решении уйти с поста лидера партии «Самопомощь».