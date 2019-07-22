Мэр Львова решил уйти с поста главы партии «Самопомощь»

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил о решении уйти с должности главы партии «Самопомощь».

«Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень сложно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа — это мэр Львова. Думаю, что такой нормальный демократический принцип: если ты не привёл партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна избрать нового руководителя», — сказал он в беседе с ТСН.

По словам политика, он намерен остаться членом партии.

В марте Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию Украины об отзыве своей кандидатуры с выборов президента страны.