Гончарук рассказал о прогрессе в переговорах с МВФ
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Об этом сообщает «Громадське».
«Мы достаточно близко подошли к достижению договорённости с коллегами на рабочем уровне», — сказал премьер.
Вместе с этим Гончарук отказался указывать точные сроки и детали новой кредитной программы.
Ранее в НБУ дали прогноз по кредитным договорённостям МВФ с Украиной.
В августе бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.
Политолог, бывший советник экс-президентa Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.