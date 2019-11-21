Гончарук рассказал о прогрессе в переговорах с МВФ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает «Громадське».

«Мы достаточно близко подошли к достижению договорённости с коллегами на рабочем уровне», — сказал премьер.

Вместе с этим Гончарук отказался указывать точные сроки и детали новой кредитной программы.

Ранее в НБУ дали прогноз по кредитным договорённостям МВФ с Украиной.

В августе бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.

Политолог, бывший советник экс-президентa Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.