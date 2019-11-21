Зеленский ответил на заявление Коломойского о мире с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной.
Зеленский ответил на заявление Коломойского о мире с Россией
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«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины всё же, а не какой-либо бизнесмен Украины. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество — мы можем говорить об этом», — цитирует Зеленского агентство УНН.

Об этом он сказал во время визита на базу ВМС Украины в Очакове.

В середине ноября Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией. Данное заявление он сделал в интервью The New York Times.

«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал он.

По его словам, украинцы желают мира и не хотят воевать, в то время как США заставляют Украину вести конфликт.

«Вы заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег на это», — отметил он.

Коломойский добавил, что США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию. По мнению бизнесмена, американские власти желают лишь того, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца».

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