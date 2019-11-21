Зеленский ответил на заявление Коломойского о мире с Россией
- © president.gov.ua
«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины всё же, а не какой-либо бизнесмен Украины. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество — мы можем говорить об этом», — цитирует Зеленского агентство УНН.
Об этом он сказал во время визита на базу ВМС Украины в Очакове.
В середине ноября Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией. Данное заявление он сделал в интервью The New York Times.
«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал он.
По его словам, украинцы желают мира и не хотят воевать, в то время как США заставляют Украину вести конфликт.
«Вы заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег на это», — отметил он.
Коломойский добавил, что США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию. По мнению бизнесмена, американские власти желают лишь того, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца».