Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
- Reuters
По мнению олигарха, Киеву стоит отделить вопросы Крыма и Донбасса, сохранить свою позицию по полуострову, но при этом отменить экономические ограничения.
Коломойский считает, что такая тактика стала бы «выгодной переговорной позицией».
«Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает и мы в следующее окно возможностей добьёмся большего и по Крыму», — цитирует бизнесмена РИА Новости.
В 2015 году Киев ввёл эмбарго на ряд российских товаров. С тех пор санкционные списки неоднократно расширялись.
Так, в июле 2019 года Украина ввела специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.