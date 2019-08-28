Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Цензор.нет».

По мнению олигарха, Киеву стоит отделить вопросы Крыма и Донбасса, сохранить свою позицию по полуострову, но при этом отменить экономические ограничения.

Коломойский считает, что такая тактика стала бы «выгодной переговорной позицией».

«Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает и мы в следующее окно возможностей добьёмся большего и по Крыму», — цитирует бизнесмена РИА Новости.

В 2015 году Киев ввёл эмбарго на ряд российских товаров. С тех пор санкционные списки неоднократно расширялись.

Так, в июле 2019 года Украина ввела специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.