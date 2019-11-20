В ОБСЕ заявили о фактах подрыва доверия к институту выборов на Украине

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Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в своём отчёте дало оценку двум проведённым на Украине в 2019 году турам президентских выборов и досрочным парламентским выборам. Об этом сообщает ТАСС.
В ОБСЕ заявили о фактах подрыва доверия к институту выборов на Украине
  • РИА Новости

По мнению наблюдателей, президентские выборы на Украине были конкурентными, при этом основные свободы в целом соблюдались.

«Кандидаты могли проводить избирательную кампанию свободно, но многочисленные и заслуживающие доверия признаки злоупотребления государственными ресурсами и подкупа голосов подрывали доверие к процессу», — заявили в БДИПЧ.

По данным ОБСЕ, на внеочередных парламентских выборах также были в целом соблюдены основные права и свободы, но были выявлены некоторые нарушения, такие как подкуп голосов и «злоупотребление преимуществами со стороны действующих чиновников».

Ранее в ОБСЕ заявили о несоответствии парламентских выборов в Белоруссии нормам демократии.

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