В ОБСЕ заявили о фактах подрыва доверия к институту выборов на Украине
- РИА Новости
По мнению наблюдателей, президентские выборы на Украине были конкурентными, при этом основные свободы в целом соблюдались.
«Кандидаты могли проводить избирательную кампанию свободно, но многочисленные и заслуживающие доверия признаки злоупотребления государственными ресурсами и подкупа голосов подрывали доверие к процессу», — заявили в БДИПЧ.
По данным ОБСЕ, на внеочередных парламентских выборах также были в целом соблюдены основные права и свободы, но были выявлены некоторые нарушения, такие как подкуп голосов и «злоупотребление преимуществами со стороны действующих чиновников».
Ранее в ОБСЕ заявили о несоответствии парламентских выборов в Белоруссии нормам демократии.