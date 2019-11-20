Эксперт оценил призыв эстонского политика «вернуть территории»

Политолог Евгений Булах в беседе с URA.RU прокомментировал заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории», согласно Тартускому мирному договору.

По его мнению, таким образом Эстония пытается привлечь к себе внимание в глобальной повестке.

«Очередная попытка привлечь к себе внимание, к вопросу, который может стать ключевым в диалоге между Россией и ЕС. Бывшие советские республики и соцстраны пытаются остаться в рамках видимости в глобальных процессах, которые протекают без их участия», — отметил он.

По словам политолога, в данный момент ЕС вряд ли воспримет это всерьёз.

Ранее завкафедрой Госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН прокомментировал заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса.