Эксперт оценил призыв эстонского политика «вернуть территории»

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Политолог Евгений Булах в беседе с URA.RU прокомментировал заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории», согласно Тартускому мирному договору.
Эксперт оценил призыв эстонского политика «вернуть территории»
  • © Global Look Press

По его мнению, таким образом Эстония пытается привлечь к себе внимание в глобальной повестке.

«Очередная попытка привлечь к себе внимание, к вопросу, который может стать ключевым в диалоге между Россией и ЕС. Бывшие советские республики и соцстраны пытаются остаться в рамках видимости в глобальных процессах, которые протекают без их участия», — отметил он.

По словам политолога, в данный момент ЕС вряд ли воспримет это всерьёз.

Ранее завкафедрой Госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН прокомментировал заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса.

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