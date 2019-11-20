На Украине усомнились в стремлении Зеленского добиться мира в Донбассе
«Я полна недоверия к тому, что сейчас происходит... Мы находимся снова в театре, где являемся зрителями того, как Зеленский исполняет роль под названием «я тут главный миротворец», — заявила она.
По её словам, на несерьёзность заявлений Зеленского о желании добиться мира в Донбассе указывают четыре признака.
«Зеленский за полгода своего президентства не продемонстрировал нам ни один законопроект и ни одну концепцию, связанную с реализацией Минских соглашений», — подчеркнула Лукаш.
Кроме того, по её словам, Зеленский демонстрирует желание «прогинаться» и извиняться перед радикально настроенным меньшинством.
Бывший министр также отметила включение в качестве второй статьи расходов в госбюджет затрат на оборону.
«Когда ты готовишься к миру, у тебя второй статьёй затрат не будет статья на оборону. Это настрой строить военно-полицейское государство, но не мирное государство», — заключила она.
Наконец, последней причиной недоверия к украинскому лидеру Лукаш назвала «закручивание гаек», которое проявляется в закрытии телеканалов в стране и «посадках неугодных».
«Исходя из косвенных признаков я считаю, что лично я — это зритель в театре неюного актёра «я тут вам миротворец», — заявила она.
Ранее Зеленский заявил о намерении обсудить на нормандском саммите в Париже возвращение Донбасса дипломатическим путём.