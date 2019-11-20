На Украине усомнились в стремлении Зеленского добиться мира в Донбассе

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский в действительности не стремится завершить конфликт в Донбассе, а только играет роль «главного миротворца».

«Я полна недоверия к тому, что сейчас происходит... Мы находимся снова в театре, где являемся зрителями того, как Зеленский исполняет роль под названием «я тут главный миротворец», — заявила она.

По её словам, на несерьёзность заявлений Зеленского о желании добиться мира в Донбассе указывают четыре признака.

«Зеленский за полгода своего президентства не продемонстрировал нам ни один законопроект и ни одну концепцию, связанную с реализацией Минских соглашений», — подчеркнула Лукаш.

Кроме того, по её словам, Зеленский демонстрирует желание «прогинаться» и извиняться перед радикально настроенным меньшинством.

Бывший министр также отметила включение в качестве второй статьи расходов в госбюджет затрат на оборону.

«Когда ты готовишься к миру, у тебя второй статьёй затрат не будет статья на оборону. Это настрой строить военно-полицейское государство, но не мирное государство», — заключила она.

Наконец, последней причиной недоверия к украинскому лидеру Лукаш назвала «закручивание гаек», которое проявляется в закрытии телеканалов в стране и «посадках неугодных».

«Исходя из косвенных признаков я считаю, что лично я — это зритель в театре неюного актёра «я тут вам миротворец», — заявила она.

Ранее Зеленский заявил о намерении обсудить на нормандском саммите в Париже возвращение Донбасса дипломатическим путём.