Зеленский и Маас обсудили проект о поправках к Газовой директиве ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл встречу в Киеве с главой МИД Германии Хайко Маасом, в ходе которой обсудил ситуацию в Донбассе, реформы на Украине, а также принятый бундестагом законопроект о поправках к Газовой директиве Евросоюза для ФРГ, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Также была обсуждена ситуация вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой Газовой директивы ЕС. Хайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы», — следует из пресс-релиза.

Кроме того, стороны обсудили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, внедрение структурных реформ в стране, а также содействие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Зеленский также выразил надежду, что запланированный 9 декабря нормандский саммит приведёт к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

13 ноября бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС для Германии, касающихся «Северного потока — 2».

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT назвал законопроект очень важным для полноценного использования «Северного потока — 2».