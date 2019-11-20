Зеленский и Маас обсудили проект о поправках к Газовой директиве ЕС
Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
«Также была обсуждена ситуация вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой Газовой директивы ЕС. Хайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы», — следует из пресс-релиза.
Кроме того, стороны обсудили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, внедрение структурных реформ в стране, а также содействие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.
Зеленский также выразил надежду, что запланированный 9 декабря нормандский саммит приведёт к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
13 ноября бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС для Германии, касающихся «Северного потока — 2».
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT назвал законопроект очень важным для полноценного использования «Северного потока — 2».