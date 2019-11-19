Генсек НАТО рассказал о работе с Белоруссией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ведёт работу с Белоруссией по вопросам транспарентности и снижения рисков.
Генсек НАТО рассказал о работе с Белоруссией
  • Reuters

По словам генсека альянса, Белоруссия является партнёром НАТО с 1995 года. Он отметил, что отношения двух сторон основаны на общем интересе и открытом диалоге.

«Мы работаем с Белоруссией, например, по вопросам транспарентности и снижения рисков», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в НАТО не видят никакой угрозы со стороны Белоруссии и приветствуют «партнёрство и работу» с Минском. 

В октябре Столтенберг призвал Белоруссию не беспокоиться из-за учений НАТО возле её границ.

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