Адвокат назвал причину неявки Порошенко на допрос

Экс-президент Украины Пётр Порошенко во вторник, 19 ноября, не явился на допрос в Главную военную прокуратуру, потому что ему не вручили повестку.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил его адвокат Игорь Головань.

Уточняется, что Главная военная прокуратура планировала допросить Порошенко по делу об иловайской трагедии в Донбассе.

«Если бы была повестка, из которой можно было бы понять, что лицо вызывается на допрос, то это можно было бы рассматривать», — цитирует адвоката РИА Новости.

По словам адвоката, текст повестки был опубликован в Facebook и «в ней нет информации, которая должна быть в вызове на допрос». Головань добавил, что в связи с этим он не рекомендует Порошенко «такие вещи рассматривать».

Ранее Государственное бюро Украины предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности.