Порошенко снова не пришёл на допрос в ГБР

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.

Об этом в эфире телеканала «Наш» сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.

«На проведение допроса он не явился», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что экс-президента страны планировали 18 ноября допросить в рамках расследования дела о возможном злоупотреблении властью в ходе отмены им в 2016 году решения главы местной администрации в Николаевской области о перезачислении 1,5 тыс. гектаров земли в государственный запас.

Ранее ГБР направило в Генеральную прокуратуру Украины проект уведомления о подозрении Порошенко.

Также ведомство подготовило проект запроса в Верховную раду о предоставлении соглашения на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

До этого Порошенко 17 раз не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.