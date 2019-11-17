Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
«Это то, что нужно Украине: чтобы европейский курс привёл к росту экономики, с которым жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины», — заявил Ващиковский.
Ранее депутат бундестага Антон Фризен из партии «Альтернатива для Германии» заявил, что санкции Евросоюза против России не приведут к изменению статуса полуострова и он останется российским.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил это заявление Фризена.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.