В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлков на окраине Горловки
- РИА Новости
«В 15:45 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: посёлок шахты имени Гагарина и посёлок Доломитное. Выпущено 11 мин калибра 82 мм», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.
Также в ДНР сообщили, что около 13:00 украинские силовики выпустили по горловскому посёлку Зайцево шесть мин калибра 82 мм.
Ранее в самопровозглашённой ЛНР заявили, что командиры двух бригад украинской армии приказали подчинённым вывесить флаги США над позициями в Крымском и Мироновском.