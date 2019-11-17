В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлков на окраине Горловки

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В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики обстреляли из миномётов посёлки на окраине Горловки.
В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлков на окраине Горловки
  • РИА Новости

«В 15:45 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: посёлок шахты имени Гагарина и посёлок Доломитное. Выпущено 11 мин калибра 82 мм», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

Также в ДНР сообщили, что около 13:00 украинские силовики выпустили по горловскому посёлку Зайцево шесть мин калибра 82 мм.

Ранее в самопровозглашённой ЛНР заявили, что командиры двух бригад украинской армии приказали подчинённым вывесить флаги США над позициями в Крымском и Мироновском.

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