В ЦИК Белоруссии оценили отношения с международными наблюдателями

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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина рассказала, как складываются отношения с международными наблюдателями на парламентских выборах.
В ЦИК Белоруссии оценили отношения с международными наблюдателями
  • Reuters

«Вы знаете, пока практически лучезарно… В пятницу, субботу и даже в четверг у нас были интенсивные встречи со всеми миссиями наблюдателей. И я бы сказала, что в том числе все, кого мы обычно боимся и остерегаемся, — это краткосрочные наблюдатели от ОБСЕ, даже брифинг в этой среде прошёл вполне конструктивно и доброжелательно», — приводит Интерфакс её слова.

Ранее Ермошина заявила, что письменных жалоб на нарушение процедуры голосования в ЦИК не поступало.

Голосование завершилось в 20:00 (совпадает с мск). Отмечалось, что выборы состоялись во всех округах.

На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Белоруссии претендуют 513 кандидатов.

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