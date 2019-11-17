Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх
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«Сообщаем, что, к сожалению, сегодня в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе», — указано на странице Генштаба в Facebook.
Ранее сообщалось о двух погибших.
15 ноября в Балаклее произошло около 20 взрывов в ходе уничтожения боеприпасов на военном складе.
В украинском Генеральном штабе уточняли, что в результате взрывов также пострадали пять военных, состояние одного из них оценивалось как тяжёлое.