Лукашенко исключил появление танков Белоруссии и России в Польше

Белорусский лидер Александр Лукашенко исключил возможность создания военного альянса с Россией против Польши, Украины или каких-либо других стран. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Для Польши мы всегда открыты, это одна из самых близких нам стран... Если вы хотите с нами сотрудничать — пожалуйста, давайте», — заявил он польским журналистам.

При этом Лукашенко отметил, что власти Польши стали «подыгрывать» Европейскому союзу и США.

«Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша. Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также заверил, что Белоруссия никогда не будет создавать угрозу безопасности для других стран.

«Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаём какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет ни в отношении вас, ни в отношении Украины», — сказал Лукашенко.

По его словам, данная тема обсуждалась и в ходе его переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«С нашей территории угроз никогда не будет. Только ответные и адекватные, симметричные, но если далеко зайдут — и асимметричные ответы на их действия», — заключил глава Белоруссии.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times допустил появление «российских танков» возле Варшавы или Кракова в случае сближения Украины и России.