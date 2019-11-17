Лукашенко оценил возможность изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «было бы глупо заявлять» о том, что власти изменят Конституцию страны до президентских выборов, которые запланированы на 2020 год.

По данным агентства БЕЛТА, после того как Лукашенко проголосовал на парламентских выборах, он сообщил журналистам, что ему представили «элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда».

«Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию», — заявил он.

В мае Лукашенко не исключил, что в ближайшее время в Белоруссии появится новая Конституция либо будут внесены поправки в действующую.

17 ноября в Белоруссии проходят выборы в палату представителей Национального собрания.