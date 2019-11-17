Лукашенко оценил возможность изменения Конституции Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «было бы глупо заявлять» о том, что власти изменят Конституцию страны до президентских выборов, которые запланированы на 2020 год.
Лукашенко оценил возможность изменения Конституции Белоруссии
  • © Jörg Carstensen/dpa
  • globallookpress.com

По данным агентства БЕЛТА, после того как Лукашенко проголосовал на парламентских выборах, он сообщил журналистам, что ему представили «элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда».

«Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию», — заявил он.

В мае Лукашенко не исключил, что в ближайшее время в Белоруссии появится новая Конституция либо будут внесены поправки в действующую.

17 ноября в Белоруссии проходят выборы в палату представителей Национального собрания.

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