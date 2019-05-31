Лукашенко не исключил появления новой Конституции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что в ближайшее время в стране появится новая Конституция либо будут внесены поправки в действующую.

Об этом он заявил на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

«Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая Конституция, или мы пойдём американским путём внесения поправок в существующую Конституцию», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

По его словам, предполагаемая корректировка основного закона страны должна отвечать интересам государства и его граждан на современном этапе.

В апреле Лукашенко оценил возможность внесения изменений в основной закон государства.