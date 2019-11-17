В Совфеде оценили заявление Климкина о разведении сил в Донбассе

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление экс-министра иностранных дел Украины Климкина о том, что разведение сил в Донбассе является успехом российского президента Владимира Путина.
В Совфеде оценили заявление Климкина о разведении сил в Донбассе
  • © Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com
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«Это успех всех стран нормандского формата, включая Россию. И конечно, в первую очередь это успех ДНР и ЛНР. А наш президент Владимир Путин открыто выступает за выполнение Минских соглашений и решение всех спорных вопросов мирным путём», — сказал сенатор.

Джабаров не исключил, что «в словах Климкина есть подвох».

«Я не обольщаюсь в отношении господина Климкина. Будучи министром иностранных дел Украины, он проводил откровенно русофобскую, антироссийскую политику», — добавил он.

Ранее Климкин заявил, что разведение сил в Донбассе является успехом Путина.

 

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