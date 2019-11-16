В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

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В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления. Об этом сообщает украинское издание «Левый берег».
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«В доме в Святошинском районе до сих пор не подключено отопление. В связи с этим люди устроили забастовку и перекрыли движение на проспекте Победы», — указано в сообщении.

Отмечается, что в связи с протестом жителей на ближайших дорогах образовались пробки.

Для обеспечения правопорядка на месте работали сотрудники правоохранительных органов.

В сентябре в «Нафтогазе» сообщали, что на Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой из-за накопленных долгов.

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