В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Никакого похищения одного из членов правления АО «Укрэксимбанк» не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины», — указала она.

Отмечается, что задержание происходило «исключительно в рамках действующего законодательства». 

«В настоящее время задержанный помещён в изолятор временного содержания. Дело ведёт Генпрокуратура Украины», — добавила Гитлянская.

Уточняется, что Гриценко подозревается в отмывании и присвоении средств, а также в создании преступной организации.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.

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