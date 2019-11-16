В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
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Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Никакого похищения одного из членов правления АО «Укрэксимбанк» не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины», — указала она.
Отмечается, что задержание происходило «исключительно в рамках действующего законодательства».
«В настоящее время задержанный помещён в изолятор временного содержания. Дело ведёт Генпрокуратура Украины», — добавила Гитлянская.
Уточняется, что Гриценко подозревается в отмывании и присвоении средств, а также в создании преступной организации.
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.