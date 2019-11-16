В Киеве назвали шаги для «ментального возвращения» жителей Донбасса

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Помощник секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо рассказал о пяти шагах, которые Киеву необходимо предпринять для «ментального возвращения» жителей неподконтрольных территорий.
В Киеве назвали шаги для «ментального возвращения» жителей Донбасса
  • РИА Новости

«Невозможно вернуть территории без людей. А вот вернуть людей ментально необходимо уже сейчас, даже пока территории не возвращены под контроль Украины», — написал Сивохо в Facebook.

По его словам, следует вернуть пенсии пожилым жителям, компенсировать населению ущерб за разрушенное или утраченное жильё, выдать украинские документы родившимся в Крыму и Донбассе детям, обеспечить порядок на пропускных пунктах, а также избавиться от штампов «свои — чужие, сепары — укры».

«Наша цель — это диалог, примирение людей, а не разжигание конфликта, как это делала старая власть», — подчеркнул советник главы СНБО.

Он также отметил, что его команда начала разрабатывать новую гуманитарную политику в Донбассе.

Ранее лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук рассказал о возможных способах завершения конфликта в Донбассе и возвращения Украиной своих территорий.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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