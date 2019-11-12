Вакарчук назвал три возможных пути для завершения конфликта в Донбассе
«Существует сегодня три варианта для Украины: Вариант первый — начать военную операцию, дойти до границы и победно завершить войну», — заявил он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
При этом он подчеркнул, что данный путь в настоящее время невозможен, хотя украинская армия «должна быть к этому готова».
В качестве второго варианта решения ситуации Вакарчук назвал выполнение Минских соглашений, которые, по его мнению, «навязаны Россией» и могут привести к потере независимости и суверенитета.
«Инкорпорировать тот Донбасс в том состоянии, в котором он есть, заставить себя провести там неконтролируемые выборы и фактически впустить эту территорию, которую мы пять лет не контролировали ни политически, ни экономически, ни юридически в Украину», — отметил он.
Наконец, третьей альтернативой Вакарчук считает включение «турбо-режима» в дипломатии, который позволит усилить украинскую армию и экономику и затем вернуть территории.
«Будем каждый день «наращивать мышцы» и будем в любой момент готовы дипломатически или другим путём вернуть наши аннексированные территории», — заключил Вакарчук.
В то же время они признал, что хотя последний вариант является самым реалистичным, он может стать болезненным и не для всех приемлемым.
Ранее Вакарчук призвал власти Украины выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию в Донбассе для укрепления собственных позиций.