Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
  • РИА Новости

«Первое, что видят наши граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут на Украину, — это КПВВ», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он заявил, что «очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными», так как, по его словам, «это фактически витрина» Украины, которая «наглядно демонстрирует: Украина — это круто, безопасно, человечно».

«А мы точно знаем, что эти конструкции — временные, потому что настанет день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся на Украину и никаких границ между нами не будет!» — добавил президент.

Ранее сообщалось, что КПП Украины «Каланчак» и «Чонгар» возобновят работу 15 ноября

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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