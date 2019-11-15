Украинские КПП возле Крыма возобновят работу 15 ноября
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Отмечается, что «Каланчак» возобновляет пропуск лиц и транспортных средств с 12:00 (13:00 мск).
«Также сообщаем, что в КПВВ «Чонгар» с 12:00 (13:00 мск) 15 ноября контрольные операции уже будут проводиться непосредственно в реконструированном пункте», — заявили в пресс-службе.
Ранее украинская сторона сообщила, что КПП «Каланчак» прекратил пропуск граждан с 7 по 15 ноября в связи с проведением строительных работ повышенной опасности.
При этом в пограничном управлении ФСБ по Крыму отмечали, что автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме.