Украинские КПП возле Крыма возобновят работу 15 ноября

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Контрольно-пропускные пункты Украины «Каланчак» и «Чонгар», расположенные на границе с Крымом, 15 ноября возобновляют работу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Украинские КПП возле Крыма возобновят работу 15 ноября
  • © Государственная пограничная служба Украины

Отмечается, что «Каланчак» возобновляет пропуск лиц и транспортных средств с 12:00 (13:00 мск).

«Также сообщаем, что в КПВВ «Чонгар» с 12:00 (13:00 мск) 15 ноября контрольные операции уже будут проводиться непосредственно в реконструированном пункте», — заявили в пресс-службе.

Ранее украинская сторона сообщила, что КПП «Каланчак» прекратил пропуск граждан с 7 по 15 ноября в связи с проведением строительных работ повышенной опасности.

При этом в пограничном управлении ФСБ по Крыму отмечали, что автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме.

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