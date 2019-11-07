КПП в Крыму работают, несмотря на ограничения со стороны Украины

Автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, несмотря на то что украинская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск лиц через контрольный пункт «Каланчак».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«Автомобильные пункты пропуска Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на севере Крыма работают в штатном режиме», — заявили в пограничном управлении.

По данным управления, 7 ноября в 09:20 украинский пункт «Каланчак», расположенный напротив российского пункта пропуска «Армянск», в одностороннем порядке перестал пропускать лиц через государственную границу.

«По не зависящим от ПУ ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу России через МАПП «Армянск» не осуществляется», — указано в сообщении.

Ранее украинская сторона заявила, что с 7 по 15 ноября прекратит пропуск граждан КПП «Каланчак» на границе с Крымом из-за проведения строительных работ повышенной опасности.