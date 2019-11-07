КПП в Крыму работают, несмотря на ограничения со стороны Украины

Короткая ссылка
Автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, несмотря на то что украинская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск лиц через контрольный пункт «Каланчак».
КПП в Крыму работают, несмотря на ограничения со стороны Украины
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«Автомобильные пункты пропуска Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на севере Крыма работают в штатном режиме», — заявили в пограничном управлении.

По данным управления, 7 ноября в 09:20 украинский пункт «Каланчак», расположенный напротив российского пункта пропуска «Армянск», в одностороннем порядке перестал пропускать лиц через государственную границу.

«По не зависящим от ПУ ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу России через МАПП «Армянск» не осуществляется», — указано в сообщении.

Ранее украинская сторона заявила, что с 7 по 15 ноября прекратит пропуск граждан КПП «Каланчак» на границе с Крымом из-за проведения строительных работ повышенной опасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить