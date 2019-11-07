КПП в Крыму работают, несмотря на ограничения со стороны Украины
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
«Автомобильные пункты пропуска Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на севере Крыма работают в штатном режиме», — заявили в пограничном управлении.
По данным управления, 7 ноября в 09:20 украинский пункт «Каланчак», расположенный напротив российского пункта пропуска «Армянск», в одностороннем порядке перестал пропускать лиц через государственную границу.
«По не зависящим от ПУ ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу России через МАПП «Армянск» не осуществляется», — указано в сообщении.
Ранее украинская сторона заявила, что с 7 по 15 ноября прекратит пропуск граждан КПП «Каланчак» на границе с Крымом из-за проведения строительных работ повышенной опасности.