Депутат Рады рассказала о секретном шифре спикера парламента

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Исключённая из рядов украинской партии «Слуга народа» депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала о секретном шифре, который использует спикер парламента Украины Дмитрий Разумков, призывая депутатов к голосованию.
Депутат Рады рассказала о секретном шифре спикера парламента
  • © Кадр: видео YouTube/Українська правда news

Об этом сообщает «112 Украина».

Девушка подтвердила, что Разумков говорит в Раде фразы «прошу поддержать» или «прошу определиться», чтобы указать депутатам «Слуги народа», как голосовать за тот или иной законопроект.

«Вы сами ответили. Я подтверждаю», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Разумков использует специальный словесный шифр, чтобы указать депутатам партии «Слуга народа», как голосовать. Отмечалось, что он говорит «прошу определиться и голосовать», когда надо голосовать против проекта закона, и «прошу поддержать и голосовать», когда надо отдать голос за законопроект.

15 ноября партия «Слуга народа» исключила из своего состава депутатов Верховной рады Антона Полякова и Анну Скороход, которые не проголосовали за важные для политсилы законопроекты.

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