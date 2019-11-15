Депутат Рады рассказала о секретном шифре спикера парламента
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Об этом сообщает «112 Украина».
Девушка подтвердила, что Разумков говорит в Раде фразы «прошу поддержать» или «прошу определиться», чтобы указать депутатам «Слуги народа», как голосовать за тот или иной законопроект.
«Вы сами ответили. Я подтверждаю», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Разумков использует специальный словесный шифр, чтобы указать депутатам партии «Слуга народа», как голосовать. Отмечалось, что он говорит «прошу определиться и голосовать», когда надо голосовать против проекта закона, и «прошу поддержать и голосовать», когда надо отдать голос за законопроект.
15 ноября партия «Слуга народа» исключила из своего состава депутатов Верховной рады Антона Полякова и Анну Скороход, которые не проголосовали за важные для политсилы законопроекты.