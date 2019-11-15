Двух депутатов Рады исключили из фракции «Слуга народа»

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Фракция правящей на Украине партии «Слуга народа» исключила из своего состава депутатов Верховной рады Антона Полякова и Анну Скороход, которые не проголосовали за важные для политсилы законопроекты.
Двух депутатов Рады исключили из фракции «Слуга народа»
  • РИА Новости

Об этом заявил лидер партии Александр Корниенко.

«Основная причина исключения депутатов из «Слуги народа» — это неголосование за те законопроекты, по которым есть общее решение фракции», — цитирует его ТАСС.

По его словам, действия депутатов являются нарушением договорённости о голосовании и командной работы.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия разослал однопартийцам инструкцию, в которой назвал голосование в украинском парламенте касательно земельной реформы на Украине «битвой за Сталинград».

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