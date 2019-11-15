В посольстве России отреагировали на помилование россиян Литвой

В посольстве России в Литве прокомментировали данные о том, что литовский президент Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Как отметили РИА Новости в российской дипмиссии, власти Литвы пока официально не уведомляли посольство о данном решении.

«Нет, пока не уведомляли. По крайней мере, по каким-то открытым источникам мы такой информации не получили. Никто никак не уведомлял посольство», — указали в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что Науседа помиловал Филипченко и Моисеенко.

По имеющимся данным, соответствующее решение литовский лидер принял после представленных специальной комиссией рекомендаций в отношении россиян, а также принятых парламентом поправок к Уголовному кодексу Литвы.