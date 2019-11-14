Путин заявил о полном контакте с Зеленским
- РИА Новости
«Мы с ним в контакте, мы разговариваем по телефону. Полный контакт у нас есть», — сказал глава государства по итогам саммита БРИКС.
При этом он отметил, что речи об их встрече до саммита в нормандском формате не идёт.
Путин также подчеркнул, что в ходе переговоров по урегулированию в Донбассе необходимо подойти к каким-то решениям.
Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане.
В Кремле выразили признательность за усилия по налаживанию российско-украинских отношений.
Как указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин является сторонником их «реанимации» и «возвращения в нормальное русло», однако необходима взаимность со стороны Киева.