Путин заявил о полном контакте с Зеленским

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Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт.
Путин заявил о полном контакте с Зеленским
  • РИА Новости

«Мы с ним в контакте, мы разговариваем по телефону. Полный контакт у нас есть», — сказал глава государства по итогам саммита БРИКС.

При этом он отметил, что речи об их встрече до саммита в нормандском формате не идёт.

Путин также подчеркнул, что в ходе переговоров по урегулированию в Донбассе необходимо подойти к каким-то решениям.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане. 

В Кремле выразили признательность за усилия по налаживанию российско-украинских отношений.

Как указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин является сторонником их «реанимации» и «возвращения в нормальное русло», однако необходима взаимность со стороны Киева.

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