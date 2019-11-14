Путин заявил о полном контакте с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт.

«Мы с ним в контакте, мы разговариваем по телефону. Полный контакт у нас есть», — сказал глава государства по итогам саммита БРИКС.

При этом он отметил, что речи об их встрече до саммита в нормандском формате не идёт.

Путин также подчеркнул, что в ходе переговоров по урегулированию в Донбассе необходимо подойти к каким-то решениям.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане.

В Кремле выразили признательность за усилия по налаживанию российско-украинских отношений.

Как указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин является сторонником их «реанимации» и «возвращения в нормальное русло», однако необходима взаимность со стороны Киева.